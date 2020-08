Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.08.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Feuer hinter Jugendtreff - Zeugen gesucht

Am vergangenen Mittwoch wurden Polizei und Feuerwehr am frühen Morgen ein Brand in Wertheim Rainhardshof gemeldet. Hinter einem Jugendtreff in der Willy-Brandt-Straße hatte sich starker Rauch gebildet, außerdem konnten an einer Hütte vereinzelte Glutnester festgestellt werden. Diese konnte die Feuerwehr schnell löschen. Zu einem offenen Feuer war es nicht gekommen. Trotzdem entstand an der Hütte ein Schaden von rund 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben darüber machen können, wie es zu dem Brand gekommen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 9189-0 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

