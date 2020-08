Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.08.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Farbe auf Fahrbahn - Zeugen gesucht

Am Freitagnachmittag hat eine unbekannte Person in Heilbronn Farbe auf einer Kreuzung verteilt. Gegen 15 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass die Kreuzung der der Ludwigsburger und der Brackenheimer Straße mit weißer Farbe verschmiert sei. Hierdurch entstand eine erhebliche Rutschgefahr, die besonders für Zweiräder ein Problem darstellt. Der verschmierte Bereich wurde abgesperrt und die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt. Zeugen, die gesehen haben wie die Farbe auf der Fahrbahn verteilt wurde, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Heilbronn: Wohnungsbrand

Vermutlich ein technischer Defekt eines Kühlschranks war die Ursache eines Brandes in Heilbronn am Montagmorgen. Gegen 7 Uhr wurde die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand in der Richard-Wagner-Straße in Heilbronn gerufen. In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnungen verhindert werden. Eine 22-Jährige wurde durch den Brand leicht verletzt. Die weiteren Bewohner konnten das Gebäude durch das Treppenhaus verlassen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Neckarsulm: Mit LKW gegen Mittelleitplanke und geflüchtet

Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer kollidierte am Montagmorgen mit seinem Fahrzeug auf der A6 auf Höhe der Anschlussstelle Heilbronn-Untereisesheim mit der Betonleitwand der dortigen Baustelle. Gegen 6 Uhr kam der LKW auf der dreispurigen Autobahn in Richtung Nürnberg nach links von der Fahrbahn ab und touchiert die Mittelleitplanke. Die unbekannte Person lenkte vermutlich gegen, überfuhr drei Fahrtstreifen und touchierte die rechte Betonleitwand. Im Anschluss kollidierte die Person nach dem erneuten Überfahren aller drei Fahrtstreifen ein zweites Mal mit der Mittelleitplanke. Durch die Kollision wurden die Betonleitwände auf den linken Fahrtstreifen der A6 in Richtung Mannheim geschoben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Für die Bergungsarbeiten der Betongleitwände wurden die linken Fahrtstreifen in beide Fahrtrichtungen vorübergehend gesperrt. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den beschädigten LKW geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Weinsberg, Telefonnummer 07134 5130, zu melden.

Heilbronn: 25 Fahrzeuge verkratzt

In der Nacht auf Samstag hat eine unbekannte Person in Heilbronn-Böckingen mindestens 25 geparkte Fahrzeuge verkratzt. Zwischen 22 Uhr am Freitag und 7 Uhr am Samstagmorgen hat die Person auf ihrem Weg über die Viehweide, Neue Straße, Seestraße, Klingenberger Straße, Kappelstraße, Ludwigsburger Straße, Hofstattstraße und Glockenstraße mit einem spitzen Gegenstand geparkte Fahrzeuge zerkratzt. Die Fahrzeuge wurden auf der dem Gehweg zugewandten Seite beschädigt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Wer Hinweise auf die Person geben kann oder gesehen hat, wie die Autos verkratzt wurden, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefonnummer 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Ohne Führerschein und mit abgelaufenem Kennzeichen unterwegs

Mit einer Anzeige unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz muss ein 19-Jähriger nach einer Fahrt am Samstagmorgen in Heilbronn rechnen. Der junge Mann ignorierte mit seinem Kleinkraftrad gegen 6 Uhr in der Neckartalstraße Anhaltesignale der Polizei. Er flüchtete vor der Polizei und stürzte in der Saarlandstraße vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers. Der 19-Jährige setzte seine Flucht zu Fuß fort, konnte durch die Beamten jedoch eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Nach Aussage des Flüchtenden war die Drossel seines Fahrzeugs entfernt. Weiter stellten die Polizisten fest, dass das Versicherungskennzeichen an seinem Kleinkraftrad für das Jahr 1999 gültig war. Das Fahrzeug war somit nicht versichert,

Heilbronn: Betrunken gegen geparkte Autos gefahren

Fast zwei Promille hatte ein 56-Jähriger als er am frühen Samstagmorgen mit seinem VW in Heilbronn-Neckargartach gegen zwei geparkte Autos fuhr. Der VW-Lenker war gegen 4 Uhr auf der Sachsenäckerstraße gegen einen geparkten VW Golf und einen geparkten Fiat gefahren. Der 56-Jährige musste die Beamten ins Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein hätte der Mann auch bei den Beamten lassen müssen, wenn er einen besessen hätte. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Gemmingen: Steht ein Auto im Garten

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor ein 29-Jähriger am Freitagnachmittag bei Gemmingen-Stebbach die Kontrolle über seinen VW Golf und kam von der Fahrbahn ab. Der VW-Fahrer befuhr gegen 17 Uhr die Kreisstraße 2054 als er von der Fahrbahn abkam, eine Böschung hinabfuhr und die Hecke eines Vorgartens in der Straße "Zeil" durchschlug. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb im Vorgarten auf dem Dach liegen. Der Fahrer und seine 25-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste mit einem Kran aus dem Vorgarten geborgen werden.

Heilbronn: Radfahrer gestürzt und lebensgefährlich verletzt

Ein 64-Jähriger schwebt nach einem Sturz mit seinem E-Bike am Samstagmittag in Heilbronn in Lebensgefahr. Der Mann war gegen 12 Uhr ohne Helm in der Waiblingerstraße mit seinem Fahrrad gestürzt. Warum der Fahrradfahrer in einer Rechtskurve stürzte ist bislang unbekannt und noch Gegenstand der Ermittlungen.

Heilbronn: Unfall nicht bemerkt

Beim Ausparken fuhr eine 95-Jährige am Samstagmorgen in Heilbronn mit ihrem Mercedes gegen den wartenden Audi eines 52-Jährigen und fuhr davon. Die Frau parkte in der Waiblingerstraße rückwärts aus einer Parklücke aus und kollidierte dabei mit dem Q3. Durch Zeugen konnte die Polizei die 95-Jährige ermitteln. Diese wollte von dem Unfall nichts bemerkt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Seniorin muss nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.

Offenau: Mit über zwei Promille in den Straßengraben

Eine Vollsperrung eines Radwegs bei Offenau wurde einem 42-Jährigen in der Nacht auf Samstag zum Verhängnis. Der Mann war gegen 0.30 Uhr mit seinem Audi verbotenerweise auf dem Radweg entlang der B27 von der Ziegelhütte kommend unterwegs. Als der Audi-Lenker erkannte, dass der Radweg gesperrt war, wollte er sein Fahrzeug wenden. Dies misslang ihm offensichtlich aufgrund seiner Alkoholisierung und der Audi endete im Straßengraben. Die Beamten stellten bei dem Mann Anzeichen auf Alkoholeinfluss fest. Ein Test ergab 2,1 Promille. Der 42-Jährige musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Obersulm: Hecke und Cabrio bei Unkrautvernichtung angebrannt

Mit einem Gasbrenner entfernte ein 81-Jähriger am Samstagnachmittag in Obersulm-Willsbach Unkraut an seinem Grundstück. Durch die Trockenheit und den Funkenflug geriet gegen 17 Uhr die Hecke des Anwesens in der Straße "Langer Zaun" in Brand. Die Funken der Hecke verursachten Brandlöcher auf dem daneben abgestellten Cabrio. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Eppingen: Zeugen nach tödlichem Unfall gesucht

Bislang unklar ist, wie eine 77-Jährige am Freitagmorgen in Eppingen gestürzt ist. Die Frau war mit ihrem Damenrad entweder zu Fuß oder auf dem Rad auf dem Verbindungsweg zwischen dem Friedhof und der Bismarckstraße unterwegs, als sie gegen 9.30 Uhr stürzte und sich dabei schwer verletzte. Die alarmierten Rettungskräfte konnten ein Ableben der Frau am Nachmittag nicht verhindern. Der Verkehrsdienst Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Sturz gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 07134 5130, zu melden.

Gundelsheim: Größerer Polizeieinsatz nach Flächenbrand

Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren am Sonntagabend auf einer Wiese zwischen Bachenau und Gundelsheim im Einsatz. Zeugen meldeten dort gegen 21.40 Uhr ein Feuer. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte den Böschungsbrand. Da ein Zusammenhang mit den zurückliegenden Bränden in und um Gundelsheim nicht ausgeschlossen werden konnten, waren mehrere Streifenfahrzeuge sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Was zu dem Feuer am Sonntagabend geführt hat, ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

