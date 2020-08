POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.08.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.08.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Seckach-Großeicholzheim: Feststeckendes Pferd gerettet

Ein Pferd war am Montagabend der Auslöser eines Polizei-, Feuerwehr- und Tierarzteinsatzes in Seckach-Großeicholzheim. Nachdem das Tier mit seinem Kopf zwischen zwei Metallstangen der inneren Umzäunung seiner Stallung geraten war, steckte es fest. Um es zu befreien, bogen die Einsatzkräfte die zur Falle gewordenen Metallstangen auseinander. Das nach kurzer Zeit gerettete Pferd blieb unverletzt.

Walldürn: Treppe beschädigt, Fahrer geflüchtet

Einfach weitergefahren ist am Montagvormittag eine unbekannte Person am Steuer eines weißen VW Crafters in Walldürn. Diese hatte gegen 10 Uhr beim Abbiegen von der Manggasse nach rechts in die Hauptstraße die Treppe eines Anwesens gestreift und diese dabei beschädigt. Statt sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern, fuhr der oder die Unbekannte weiter. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 904-0 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

