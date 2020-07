Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Wohnungseinbruch

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum 25.07., 19:00 Uhr bis 27.07.2020, 14:50 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Homburger Straße in Ludwigshafen einzubrechen. Der oder die Täter versuchten die Terrassentür und ein Fenster aufzubrechen. Dies gelang jedoch nicht. Der entstandene Schaden wird auf ca. 300.- EUR geschätzt.

Mit einer guten Sicherungstechnik können Einbrüche verhindert werden. Wie Sie Ihr Zuhause vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf den Internetseiten www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de. Gerne können Sie sich auch persönlich bei der Zentralstelle für Prävention des Polizeipräsidium Rheinnpfalz beraten lassen. Diese erreichen Sie telefonisch unter 0621/963-1151.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ghislaine Werst

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell