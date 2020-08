Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.08.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Geldbeutel entwendet und Geld von der Bank abgehoben - Zeugen gesucht!

Am Samstagnachmittag entwendeten Unbekannte in Wertheim einen Geldbeutel und hoben anschließend Bargeld auf einer Bank ab. Zwischen 14.30 Uhr und 15.05 Uhr befand sich die 64-Jährige mit ihrem Lebensgefährten im Außenbereich einer Gaststätte in der Straße "Neuplatz". Hier entwendeten Diebe den Geldbeutel aus der Handtasche der Frau. Diese hing während des gesamten Aufenthalts an ihrem Stuhl. Im Anschluss begaben sich die Täter zu einer Bankfiliale in der Friedrichstraße und hoben einen vierstelligen Bargeldbetrag von dem Konto der 64-Jährigen ab. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 918927, zu melden.

