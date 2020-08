Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Einbruch geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Freitag (07.08.2020) in die Lagerhalle einer Firma an der Ulmer Straße eingebrochen und dabei offenbar von Polizeibeamten überrascht worden. Der Einbrecher gelangte gegen 00.35 Uhr auf das Gelände der Firma, wo er auf nicht bekannte Weise eine Lagerhalle und ein Getränkelager aufbrach. Offenbar bemerkte er die alarmierten Polizeibeamten und flüchtete zu Fuß über benachbarte Hinterhöfe und Bahngleise, mutmaßlich in Richtung Stuttgart-Wangen. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, auch mithilfe eines Polizeihubschraubers, entkam der Mann. Der Täter wird beschrieben als dunkelhäutig und korpulent. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine helle Hose und möglicherweise eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 in Verbindung zu setzen.

