Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bauarbeiter bei Unfall verletzt

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Bei einem Unfall in der Kaiserslauterer Straße ist am Freitag (07.08.2020) ein 59 Jahre alter Mann verletzt worden. Der 59-Jährige belud gegen 08.45 Uhr einen am Straßenrand abgestellten Anhänger mit Baumaschinen. Zeitgleich fuhr die 28-jährige Fahrerin eines BMW die Kaiserslauterer Straße aus Richtung Löwenmarkt kommend entlang. In einer leichten Linkskurve kam sie von der Fahrbahn ab und stieß mit dem abgestellten Anhänger zusammen. Durch den Aufprall fiel dem 59-Jährigen eine Baumaschine auf sein Bein und verletzte ihn. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 7.000 Euro.

