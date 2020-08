Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Pedelecfahrer nach Sturz verstorben - Nachtrag

Stuttgart-Süd (ots)

Der 68 Jahre alte Fahrer eines Pedelecs, der sich bei einem Sturz ohne Fremdbeteiligung in der Böblinger Straße schwere Kopfverletzungen zugezogen hat (siehe Pressemitteilung vom 27.07.2020), ist am Mittwoch (05.08.2020) an seinen Verletzungen verstorben.

