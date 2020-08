Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Stuttgart-West (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (05.08.2020) sind in der Magstadter Straße zwei Frauen verletzt worden. Eine 79 Jahre alte VW-Fahrerin war gegen 14.20 Uhr mit ihrem Golf in der Magstadter Straße in Richtung Schattenring unterwegs, als sie auf Höhe des Diebsteigwegs abbremste, um im weiteren Verlauf nach links auf einen dortigen Parkplatz abzubiegen. Ein 39 Jahre alter Fahrer eines nachfolgenden Sprinters fuhr daraufhin auf den VW auf und schob diesen in den Gegenverkehr. Einem entgegenkommenden Lkw-Fahrer gelang es noch auszuweichen und einen weiteren Zusammenstoß zu verhindern. Bei der Kollision erlitten die 79-jährige Fahrerin sowie ihre 71 Jahre alte Mitfahrerin Verletzungen. Rettungskräfte, darunter auch ein Notarzt, kümmerten sich um die beiden und brachten sie in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme musste die Magstadter Straße bis zirka 16.10 Uhr komplett gesperrt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

