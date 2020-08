Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand im Hinterhof - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Mittwoch (05.08.2020) in einem Hinterhof an der Böcklerstraße offenbar Pappe in Brand geraten. Ein Anwohner nahm gegen 03.35 Uhr Brandgeruch wahr und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden einen qualmenden Haufen Pappe in dem Hinterhof einer Gaststätte und löschten den Brand. Offenbar beschädigte das Feuer auch eine angrenzende hölzerne Kellertür. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

