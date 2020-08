Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoscheibe eingeschlagen und Werkzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (04.08.2020) in der Heerstraße Maschinen aus einem Transporter gestohlen. Die Täter schlugen zwischen 21.30 Uhr und 06.30 Uhr zwei Scheiben eines geparkten Fiat Ducato ein und stahlen fünf Arbeitsmaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell