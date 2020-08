Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Geschäftsfiliale

Stuttgart-Möhringen (ots)

Aus ungeklärter Ursache ist am Montagabend (03.08.2020) in einem Geschäft an der Kurt-Schumacher-Straße ein Brand ausgebrochen. Angestellte entdeckten den Brand kurz vor 19.00 Uhr im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses und alarmierten die Feuerwehr. Mitarbeiter der Feuerwehr halfen einem gehbehinderten Mann, das Gebäude zu verlassen. Die restlichen Bewohner verließen das Haus unverletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

