Am 12.05.2020 zwischen 08:40 Uhr und 09:10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher einen auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Gewerbestraße geparkten schwarzen Mercedes der C-Klasse und verursachte an der Beifahrertür mehrere Kratzer. Der Schaden beträgt ca. 700 EUR. Es ist nicht auszuschließen, dass die Beschädigung eventuell nicht von einem Fahrzeug, sondern von einem Einkaufswagen verursacht wurde.

Hinweise zur Unfallflucht erbittet die Polizeiinspektion Zweibrücken unter Telefon 06332/9760 bzw. per E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de). | pizw

