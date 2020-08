Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ohne gültigen Fahrschein unterwegs

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (03.08.2020) an der Pragstraße eine 30 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, der vorgeworfen wird, ohne gültiges Ticket mit der Stadtbahn gefahren zu sein und sich gegen das Festhalten durch die Kontrolleure gewehrt zu haben. Das Prüfpersonal kontrollierte die Frau gegen 13.10 Uhr auf der Fahrt vom Pragsattel in Richtung Wilhelmsplatz Bad Cannstatt und stellte fest, dass sie offenbar ohne gültiges Ticket unterwegs war. Da die Tatverdächtige an der Haltestelle Löwentor versuchte, die Bahn zu verlassen, um zu flüchten, hielten sie die Kontrolleure fest. Der 30-Jährigen gelang es dennoch, sich loszureißen und davonzulaufen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die Tatverdächtige kurz darauf an einer Tankstelle an der Pragstraße vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie die Frau wieder auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell