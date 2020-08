Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelecfahrer bei Sturz schwer verletzt

Stuttgart-West (ots)

Ein 34 Jahre alter Fahrer eines Pedelecs hat sich am Montag (03.08.2020) bei einem Sturz im Bereich des Kräherwalds schwere Verletzungen zugezogen. Der 34-Jährige war gegen 20.30 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Metzgerbachweg in Richtung Gallenklinge unterwegs. Mutmaßlich aufgrund des Gefälles und der Beschaffenheit des Fahrwegs stürzte der Pedelecfahrer und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

