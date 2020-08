Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind in den vergangenen Wochen in mehrere Kellerabteile an der Wetzlarer Straße und der Darmstädter Straße eingebrochen und haben ein E-Bike sowie einen E-Scooter gestohlen. Die Täter gelangten zwischen Freitag (24.07.2020) und Freitag (31.07.2020) auf ungeklärte Weise in ein Mehrfamilienhaus an der Wetzlarer Straße und brachen ein Kellerabteil auf. Sie entkamen unerkannt und ohne Diebesgut. Aus dem Kellerabteil eines benachbarten Mehrfamilienhauses stahlen die Täter zwischen Donnerstag (30.07.2020), 18.30 Uhr und Samstag (01.08.2020), 11.30 Uhr einen E-Scooter im Wert von mehreren Hundert Euro. Bei einem weiteren Kelleraufbruch an der Darmstädter Straße im Tatzeitraum zwischen Sonntag (26.07.2020), 20.30 Uhr und Donnerstag (30.07.2020), 17.10 Uhr erbeuteten die Täter ein weißes E-Bike des Herstellers "HaiBike" im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 in Verbindung zu setzen.

