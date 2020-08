Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Büro eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind während des vergangenen Wochenendes (31.07.2020 bis 03.08.2020) in ein Büro an der Zazenhäuser Straße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen Freitagabend, 18.00 Uhr und Montagmorgen, 07.15 Uhr das Fenster eines Betriebes auf und gelangten so in das Büro. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen und verließen das Gebäude wieder. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Ebenfalls wird geprüft, ob die Tat mit zwei weiteren Einbrüchen in dem Betrieb im Zusammenhang steht (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 23.07.2020). Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell