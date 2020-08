POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.08.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.08.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Zweiflingen: Motorradfahrer gestürzt

Bei einem Unfall am Dienstagabend bei Zweiflingen wurde ein 61 Jahre alter Motorradfahrer verletzt. Der Mann war gegen 20.30 Uhr auf der Landstraße zwischen Zweiflingen und Zweiflingen-Orendelsall unterwegs, als er die Kontrolle über seine Maschine verlor. Der Mann kam zu Fall, schlitterte zunächst über die Fahrbahn und stürzte dann einige Meter eine Böschung hinab. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

Öhringen: Unfall beim Abbiegen

Eine Rollerfahrt am Dienstagvormittag endete für einen 79-Jährigen mit leichten Verletzungen. Der Mann fuhr gegen 10.30 Uhr die Friedrichsruher Straße in Öhringen entlang. Als er am Abzweig mit der Otto-Röhm-Straße nach links abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über seinen Roller und stürzte. Rettungskräfte behandelten den Mann an der Unfallstelle.

