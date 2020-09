Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: E-Bikerin stürzt

Meschede (ots)

Ohne Fremdeinwirkung stürzte am Freitag eine 70-järige E-Bikerin in Wennemen. Die Hessin war gegen 16 Uhr auf dem Ruhrtalradweg in Richtung Stockhausen unterwegs. Laut Zeugen stürzte die Dame vermutlich beim Überfahren einer Bodenwelle. Mit schweren Verletzungen brachte der Rettungsdienst die Frau ins Krankenhaus.

