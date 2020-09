Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede: Metalldiebe brachen am Wochenende in einen metallverarbeitenden Betrieb auf der Straße "Auf'm Brinke" ein. Ihre Beute transportierten sie vermutliche mit einem geklauten Pritschenwagen aus einem Nachbarbetrieb ab. Am Montag gegen 05 Uhr bemerkten Mitarbeiter den Einbruch in den metallverarbeitenden Betrieb. Die Täter hatten die Firmenhalle aufgebrochen und aus dieser hochwertiges Metall entwendet. Aus einem Handwerksbetrieb in unmittelbarer Nachbarschaft entwendeten die Täter einen gelben Pritschenwagen. Auch hier brachen die Einbrecher eine Halle auf. Sie packten den Lkw leer und entwendeten diesen mit einem Originalschlüssel. Vermutlich nutzen sie den Pritschenwagen zum Abtransport der Beute. Bei dem Lkw handelt es sich um Daimler-Pritschenwagen mit dem Kennzeichen HSK-B2300. An dem auffälligen gelben Wagen ist die Firmenwerbung angebracht. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

