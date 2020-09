Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Arnsberg-Herdringen

Arnsberg-Herdringen (ots)

Am 12.09.2020, 22.40 Uhr befuhr ein 49jähriger Arnsberger die Dungestraße in Richtung Wiedemanns Weg. In Höhe der Hausnummer 18 kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem abgestellten PKW. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer, der unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. (Wie)

