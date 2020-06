Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Versuchter Fahrraddiebstahl in Bad Driburg Samstag, 27.06.2020, zwischen 17:35 und 18:55 Uhr

33014 Bad Driburg (ots)

In Bad Driburg haben unbekannte Täter am späten Samstagnachmittag zwischen 17:35 und 18:55 Uhr versucht ein mit einem Fahrradschloss gesichertes graues E-Bike der Marke Conway zu entwenden. Das Fahrrad war in der Brunnenstraße vor dem Haus Nr. 32 mit einem Faltschloss an einer Straßenlaterne gesichert worden. Es wurde versucht das Faltschloss aufzubiegen, was aber nicht gelang. Das Schloss wurde hierdurch stark und das Fahrrad leicht an der Frontgabel beschädigt. Wer kann Hinweise zu einem möglichen Tatverdächtigen geben? Hinweise bitte an die Polizei Höxter unter der Telefonnummer: 05271-962-0

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962-1520

E-Mail: Pressestelle.Hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell