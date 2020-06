Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Auto-Aufbrüche in Steinheim

Steinheim (ots)

Zwei Autoaufbrüche in Steinheim wurden bei der Polizei Höxter angezeigt. In der Nacht zwischen Donnerstag, 25. Juni, nach 16 Uhr, bis Freitag, 26. Juni, um 7 Uhr, haben Unbekannte in der Billerbecker Straße und in der Straße "Unterer Wiesenweg" jeweils eine Scheibe eines abgestellten Autos zerstört und daraus ein Portemonnaie mitsamt Inhalt gestohlen. In beiden Fällen hofft die Polizei Höxter auf Hinweise unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig

