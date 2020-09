Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: PKW-Aufbrüche im Bereich Alt-Arnsberg

Arnsberg (ots)

In der Nacht zum Samstag, 12.09.2020 wurde in insgesamt 6 PKW im Bereich Feauxweg, Gebrüder-Abt-Platz und Promenade eingebrochen. Unbekannte Täter schlugen jeweils die Seitenfenster ein und durchsuchten die Innenräume bzw. die Handschuhfächer der PKW. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. (Wie)

