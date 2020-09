Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen in Sundern auf der Settmecke Straße

Sundern (ots)

Am 11.09.2020, 14:22 Uhr befuhr eine 29 Jahre alte Frau aus Sundern die Settmecke Straße aus Richtung Illingheimer Straße (K 5). Sie beabsichtigte einen vor ihr fahrenden Traktor zu überholen und übersah dabei den ihr entgegen kommenden PKW eines 26jährigen Mannes aus Sundern. Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge total beschädigt wurden. Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrzeugführer, sowie ein 5jähriges Mädchen, das als Mitfahrerin in dem überholenden PKW saß, schwer verletzt. Zwei Verletzte wurden mit dem Rettungshubschrauber in Unfallkliniken geflogen. Die Settmecke Straße musste mehrere Stunden gesperrt werden. (Wie)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell