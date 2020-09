Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Sundern-Amecke, L 687

Sundern (ots)

Eine 21jährige Frau aus Neuenrade fuhr mit ihrem PKW von einem Parkplatz links auf die L 687 in Richtung Langscheid auf und übersah hierbei einen 65jährigen Kradfahrer aus den Niederlanden, der mit seinem Motorrad die L 687 in Richtung Amecke befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Niederländer stürzte und sich schwer verletzte. Er musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (Wie)

