Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Autos beschädigt und Fahrrad aus Garage gestohlen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Sonntag beschädigten unbekannte Täter im Ortsteil Disteln mehrere Autos. Dabei beschädigten sie die linken Seitenspiegel oder zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand den Lack. Derzeit liegen drei Anzeigen zu Sachbeschädigungen auf der Josefstraße und eine auf der Bachstraße vor. Am Sonntagmorgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter ein Garagentor auf der Dessauer Straße aufgebrochen hatten und aus der Garage ein Mountainbike gestohlen hatten. Ob es Zusammenhänge zwischen den Sachbeschädigungen und dem Fahrraddiebstahl gibt, wird derzeit geprüft. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

