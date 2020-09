Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Meschede: Einen versuchten Einbruch in einen Friseursalon auf der Hauptstraße wurde der Polizei am Donnerstag gemeldet. Unbekannte Täter hatten zwischen dem 04. und 09. September versucht die Eingangstür aufzubrechen. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand, wurde jedoch leicht beschädigt. In das Geschäft gelangten die Täter nicht. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

