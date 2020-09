Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen verhindern Weiterfahrt

Arnsberg (ots)

Die Polizei in Arnsberg wurde am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr zu einem Fast Food Restaurant an der Hüstener Straße gerufen. Zeugen hatten einem 70-jährigen Mann aus Arnsberg zuvor den Autoschlüssel weggenommen. Hintergrund war sein Verhalten in der Warteschlange im Drive In. Der 70-jährige fuhr unsicher und schwankte stark beim Aussteigen. Die beiden Zeugen (45 und 39 aus Meschede) informierten die Polizei, nahmen dem Mann den Schlüssel weg und versetzten das Fahrzeug auf einen Parkplatz. Die eingesetzten Beamten stellten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Darüber hinaus besitzt der Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Dem Senior wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren.

