Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen gesucht

Winterberg (ots)

Zwischen Wiemeringhausen und Niedersfeld fiel einem Zeugen am Freitagnachmittag ein weißer VW Golf auf. Zwischen 16.45 Uhr und 17.00 Uhr überholte der Wagen mehrfach trotz Gegenverkehr und unübersichtlicher Verkehrslage mehrere andere Verkehrsteilnehmer. Teilweise mussten Autos im Gegenverkehr abbremsen. Gegen den Fahrer wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht nun weitere Zeuge und Betroffene des Vorfalls. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

