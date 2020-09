Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mit 160 km/h bei 70

Brilon (ots)

Am Samstag den 05.09.20 wurde in der Zeit zwischen 11:00 - 13:00 die Geschwindigkeit auf der B 7 oberhalb und unterhalb des Rösenbecker Sportplatzes in Fahrtrichtung Brilon überwacht. Dabei wurden in der Zeit 14 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Davon waren vier Verkehrsteilnehmer im so schnell, dass sie mit Punkten rechnen müssen. Trauriger Spitzenreiter war ein Fahrer aus Homberg. Er wurde mit 160 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Ihn erwarten nun drei Monate Führerscheinentzug, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von 600 Euro.

Geschwindigkeit ist nach wie vor der Killer Nr. 1. Wir werden weiterhin im gesamten Kreisgebiet kontrollieren und konsequent gegen Raser vorgehen.

