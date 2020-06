Polizei Aachen

POL-AC: Versuchte Sprengung eines Geldautomaten: Polizei sucht Zeugen

Würselen (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht versucht einen Geldautomaten in der Schumanstraße zu sprengen. Einem Zeugen war gegen 04.45 Uhr eine beschädigte Fensterscheibe am Vorraum einer Bankfiliale aufgefallen. Er verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass an dem Geldautomaten bereits Vorbereitungen zur Sprengung getroffen wurden. Zu einer Detonation ist es nach jetzigem Stand der Ermittlungen jedoch nicht gekommen. Es konnten Spuren am Tatort gesichert werden. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Hinweise auf die Täter geben können. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 0241/9577-31401 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

