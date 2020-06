Polizei Aachen

POL-AC: Auch die Polizei war am Wochenende in der Eifel

Eifelregion (ots)

Am vergangenen Pfingstwochende kontrollierten der Verkehrsdienst und die Aachener Einsatzhundertschaft verstärkt den Fahrzeugverkehr in der Eifel. Aufgrund des guten Wetters herrschte starker Ausflugsverkehr. Von Samstag (30.05.2020) bis einschließlich Montag (01.06.2020) führten die Beamten Geschwindigkeitskontrollen, technische Überprüfungen und die Überwachung der Streckenverbote im Bereich Kesternich, Einruhr und Rurberg durch. Insgesamt ahndeten die Polizisten 168 Ordnungswidrigkeiten mit einem Verwarnungsgeld. Weiterhin wurden 12 Ordnungswidrigkeiten Anzeigen und drei Strafanzeigen gefertigt. Motorräder, die unzulässig laut waren, konnten nicht festgestellt werden. Bei einer Fahrzeugkontrolle am Samstag testeten die Polizisten einen 26-jähriger Autofahrer mit einem Drogenvortest positiv auf BTM. Die anschließende Blutprobenentnahme erfolgte im Krankenhaus. Da er gar keine Fahrerlaubnis besaß, rief er seine Frau an, die ihn kurze Zeit später abholte. Vermutlich fieberte diese dem Widersehen so entgegen, da sie auf dem Weg zum Krankenhaus in eine Geschwindigkeitskontrolle geriet. Mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von fast 30 km/h erwartet sie nun auch ein Bußgeldverfahren und ein einmonatiges Fahrverbot.(fp)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell