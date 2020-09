Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vor der Polizei geflüchtet und Unfall gebaut

Meschede (ots)

Gegen 01.45 Uhr am Sonntagmorgen wollten Beamte der Polizei in Meschede in der Briloner Straße einen Wagen kontrollieren, der kurz zuvor mit durchdrehenden Reifen aufgefallen war. Trotz Anhaltezeichen, Blaulicht und Martinshorn versuchte der Fahrer vor der Polizei zu flüchten. Nach kurzer Zeit verloren die Beamten Sichtkontakt zu dem flüchtenden Fahrzeug, um es kurze Zeit später in der Le-Puy-Straße an einem Baum verunfallt zu finden. Den Wagen fuhr ein 23-jähriger Mann aus Meschede. Beifahrerin war eine 38-jährige Frau aus Meschede. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einer Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Auto erlitt einen Totalschaden.

