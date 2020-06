Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht auf Parkplatz eines Supermarktes

Einbeck (ots)

Einbeck (mue) Altendorfer Tor, Samstag 20.06.2020, 10:25 Uhr

Ein Bewohner eines Dasseler Ortsteils parkte am Samstag 20.06.2020 seinen VW Golf auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Altendorfer Tor in Einbeck und erledigte seine Einkäufe. Als er um 10:25 Uhr zu seinem Golf zurückkehrt, stellt er einen frischen Schaden am hinteren linken Kotflügel seines Pkw fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte vermutlich beim ausparken den VW Golf beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.

