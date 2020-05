Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Recklinghausen: Ein- und Aufbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

In der Kleingartenanlage am Hellweg wurden zwischen Sonntagabend und Montagvormittag mehrere Lauben aufgebrochen. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Der Polizei liegen bislang vier Anzeigen vor. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Recklinghausen:

Auf der Hothoffstraße haben unbekannte Täter an drei LKW-Anhängern die Planen zerschnitten. Außerdem wurden unter anderem Spanngurte und eine Seilwinde gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend (22 Uhr) und Dienstagmorgen (7 Uhr).

Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111

