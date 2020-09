Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Meschede (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde an einem Ferienhaus in der Straße Wiebusch versucht einzubrechen. Die Täter schoben eine Jalousie hoch, konnten jedoch nicht ins Haus gelangen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

