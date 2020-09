Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pedelec-Fahrer stürzt

Olsberg (ots)

In der Straße Dorfwiese stieß ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr gegen eine Warnbarke und stürzte. Er verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 1141

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell