Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Junge Männer gesucht

Winterberg (ots)

Zwei junge Männer beobachteten am Freitagnachnachmittag gegen 17.00 Uhr in der Poststraße in Winterberg eine Verkehrsunfallflucht. Sie merkten sich das Kennzeichen des Verursachers und informierten den Besitzer des beschädigten Autos. Sie sollen in einem hellblauen Subaru gesessen haben. Die Polizei sucht jetzt die beiden Zeugen für weitere Rückfragen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

