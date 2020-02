Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Seesen vom 04.02.2020

Goslar (ots)

Ladendiebstahl: In einem Drogeriemarkt in der Seesener Innenstadt kam es bereits am vergangenen Donnerstag zu einem Ladendiebstahl. Eine 20jährige aus einem Seesener Ortsteil wurde ertappt, als sie Modeschmuck und andere Drogerieartikel im Wert von etwa 30 Euro entwendete. Gegen die junge Frau läuft nun ein Strafverfahren.

Diebstahl aus Briefkasten Bereits zum zweiten Mal innerhalb nur weniger Tage wurde aus dem Briefkasten einer 43jährigen Herrhäuserin Post entwendet. Die Frau erstattete jeweils eine Strafanzeige. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei Seesen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfall Am Montag gegen 10 Uhr befuhr ein 80jähriger Engeläder mit seinem Pkw die Berliner Straße in seinem Wohnort. Aus Unachtsamkeit streifte er einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8500 Euro.

i.A. Decker, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell