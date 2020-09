Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.09.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

A81 / Grünsfeld: Unter Drogeneinfluss gefahren

Am Montagabend war ein 36-Jähriger mit seinem VW auf der Autobahn 81 unterwegs und stand dabei vermutlich unter dem Einfluss von Drogen. Gegen 18.15 Uhr wurde der Mann mit seinem Wagen auf der Rastanlage ob der Tauber West von Polizeibeamten kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle kam der Verdacht einer aktuellen Beeinflussung von Drogen auf. Ein Drogentest verlief positiv auf drei Drogenarten. Zudem konnten unter dem Fahrersitz Drogen aufgefunden werden. Für den Mann ging es daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Zudem musste der 36-Jährige seinen Führerschein abgeben und muss mit mehreren Anzeigen rechnen. Ein weiterer 36 Jahre alter Mann wurde an diesem Tag gleich zweimal, gegen 10.30 Uhr und gegen 15.45 Uhr, mit seinem Ducato kotrolliert. Bei der ersten Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand und untersagten ihm unteranderem die Weiterfahrt. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, sich am Nachmittag trotzdem wieder hinters Steuer zu setzen. Außerdem wurde auch ein 27-jähriger Lkw-Fahrer auf der Autobahn bei Großrinderfeld kontrolliert, auch er fuhr unter dem Einfluss von Drogen.

A81 / Ahorn: Rettungshubschraubereinsatz nach Lkw-Unfall auf der Autobahn

Ein Lkw kam am Dienstagmorgen auf der Autobahn 81 von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite. Ein 57-Jähriger war gegen 6.30 Uhr mit seinem Laster auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug zwischen der Anschlussstelle Osterburken und dem Parkplatz Holzspitze nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei fuhr das Fahrzeug zwischen zwei Leitpfählen hindurch, geriet nach einigen Metern neben der Fahrbahn in die Böschung und Bäume. Daraufhin kippte der Lkw nach links um und blieb im Grünstreifen und teilweise auf dem Standstreifen liegen. Durch den Unfall wurde der Mann lebensgefährlich verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gefahren werden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die rechte Fahrspur und für die Rettung war die Autobahn von 7 Uhr bis 7.30 Uhr komplett gesperrt. Die rechte Fahrspur bleibt bis zum Ende der Bergungsmaßnahmen gesperrt.

Oberlauda: Kraftradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Motorradfahrer wurde am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Oberlauda verletzt. Ein 66-Jähriger hielt mit seinem Ford am Fahrbahnrand in der Straße "An der Steinklinge" an. Als er mit seinem Wagen gegen 13.45 Uhr wieder anfuhr, übersah er vermutlich den von hinten herannahenden 42-Jährigen auf seinem Motorrad. Der Kraftradfahrer musste mit seinem Gefährt abbremsen und ausweichen woraufhin er zu Fall kam. Durch den Sturz wurde der Zweiradfahrer leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Lauda: Seniorin mit Pkw auf Abwegen

Eine Seniorin fuhr am Montagabend mit ihrem Auto auf dem Friedhof in Lauda über mehrere Gräber. Gegen 19.45 Uhr wollte die 83-Jährige mit ihrem Mercedes auf den Parkplätzen des Friedhofes in der Straße "Oberes Flürlein" einparken und verwechselte vermutlich das Gaspedal mit der Bremse. Daraufhin beschleunigte ihr Auto und fuhr in einem Rechtsbogen über mehrere Gräber. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. An den Gräber entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Wertheim-Wartberg: Heckenbrand - Zeugen gesucht

Nach einem Heckenbrand in Wertheim-Wartberg sucht die Polizei nach Zeugen. Am Montagnachmittag, gegen 13.45 Uhr, entzündete sich auf unbekannte Art und Weise eine circa zehn Meter lange Hecke in dem Salon-de-Provence-Ring. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte das Feuer. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefon 09342 91890 zu melden.

