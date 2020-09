POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.09.2020 Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Krautheim-Horrenbach: Rettungshubschrauber nach Reitunfall im Einsatz

Bei einem Reitunfall, dessen genauer Hergang bislang nicht bekannt ist, wurde am Montagmittag, gegen 12 Uhr, ein Mann im Gewann Pilzen bei Horrenbach schwer verletzt. Der Reiter stürzte auf einer Wiese vom Pferd. Zur ärztlichen Versorgung war ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Krautheim: Pkw durch umstürzenden Baum beschädigt

Bei Baumfällarbeiten in der Altkrautheimer Straße in Krautheim wurde auf einem Grundstück, welches an den Parkplatz der Sozialstation angerenzt, am Montagvormittag eine Birke gefällt. Diese fiel nicht wie angedacht auf das Grundstück des Eigentümers sondern auf den danebenliegenden Parkplatz. Hierbei wurden zwei Pkw erheblich beschädigt, wobei der Sachschaden auf 10.000 Euro geschätzt wurde.

Stachenhausen/Oberginsbach: Illegale Müllablagerung

Auf einem Parkplatz zwischen Stachenhausen und Oberginsbach wurde unerlaubt Müll abgelagert. Wie am Sonntagabend, gegen 19 Uhr, bemerkt wurde, luden Unbekannte dort eine Waschmaschine, einen Gefrierschrank und diversen Hausmüll ab. Hinweise zur Müllablagerung nimmt das Polizeirevier in Künzelsau, Telefon 07940 9400, entgegen. Cappel: Zigarettenautomat entwendet

Gänzlich entwendet wurde ein Zigarettenautomat aus einer Gaststätte in der Hornbergstraße in Öhringen-Cappel. Der Automat war an einer Wand angebracht. Als Tatzeit kommt der Zeitraum von Montag, 24. August bis Montag, 7. September in Frage. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier in Öhringen, Telefon 07941 9300, erbeten.

