POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.09.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn-Böckingen: Traktor unbefugt in Gebrauch genommen und beschädigt

Weil ein Traktor einen technischen Defekt hatte, stellte ihn der Fahrer am Freitag entlang des Radwegs am Neckar, circa 200 Meter vor der Horkheimer Brücke auf Gemarkung Heilbronn-Böckingen ab. Am nächsten Morgen stand das Fahrzeug nicht mehr am Abstellort sondern circa 300 Meter weiter in Fahrtrichtung Heilbronn-Klingenberg. Hinzu kam, dass die Fensterscheibe des Traktors eingeschlagen und eine Abdeckung der Rundumleuchte auf dem Dach des Fahrzeugs beschädigt worden waren. Der entstandene Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier in Heilbronn-Böckingen zu melden.

Bad Rappenau-Babstadt: Einbrecher in Schrebergartenanlage

In der Nacht zum Sonntag drangen Unbekannte in eine Schrebergartenanlage bei Bad Rappenau ein. Die Gartenanlage im Bereich "Krumme Weg" weist mehrere Gartenhäuser auf, die von den Tatverdächtigen aufgebrochen und durchwühlt wurden. Das bisher feststehende Diebesgut hat einen Wert von knapp 2.000 Euro, der entstandene Sachschaden kann bislang nicht benannt werden. Die Polizei sucht Zeugen. Wem in der Nacht zum Sonntag im Bereich der Kleingartenanlage in Bad Rappenau ein verdächtiges Fahrzeug oder verdächtige Personen aufgefallen sind, wird darum gebeten, sich beim Polizeiposten in Bad Rappenau, Telefon 07264 9590 0, zu melden.

Heilbronn: Unbekannter reißt Kennzeichen von Fahrzeugen

Die Kennzeichen von zwei geparkten Fahrzeugen riss ein Unbekannter am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz des City-Süd-Centers in der Südstraße in Heilbronn ab. Der Unbekannte warf die Kennzeichen in die Luft. Als der Mann von Mitarbeitern eines Fahrradgeschäfts angesprochen wurde, ergriff er die Flucht. Laut Zeugen sei der Mann grundlos ausgerastet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen machen können, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Heilbronn, Telefon 07131 104 2500, zu melden.

Güglingen: Spektakulärer Unfall, Fahrer und Beifahrer flüchten, Zeugen gesucht

Über das Beifahrerfenster eines auf der Seite liegenden Mercedes E 220 CDI, konnten sowohl der mutmaßliche Fahrer als auch sein Beifahrer das Fahrzeug nach einem Unfall in der Güglinger Heilbronner Straße verlassen. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte der Mercedes am Sonntagabend, gegen 23.05 Uhr, auf der Heilbronner Straße, Höhe Hausnummer 23, mit einem am rechten Straßenrand abgestellen Seat Arosa und im weiteren Verlauf mit einem einem geparkten Mercedes. Offenbar hob der E-Klasse Mercedes bei der Kollision mit dem Seat ab und landete auf der linken Fahrzeugseite. Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer unterhielten sich noch kurz mit Anwohnern und flüchteten dann unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Lauffen sucht Zeugen des Unfalls. Wer die beiden flüchtigen Männer kennt oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen kann, wird darum gebeten, sich bei der Polizei in Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Nordheim: Geschwindigkeit falsch eingeschätzt

Vermutlich weil ein Motorradfahrer seine Fahrgeschwindigkeit falsch eingeschätzt hatte, kam er mit seiner Maschine zwischen Nordheim und Lauffen von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Der 24-jährige Fahrer war am Sonntagmorgen, gegen 11.30 Uhr, von Nordheim in Richtung Lauffen unterwegs. Am Ortsausgang von Nordheim verlor er die Kontrolle über seine Suzuki, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit zwei Leitpfosten. Mit leichten Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, Fremdsachschaden entstand keiner. Die Schäden am Motorrad werden auf 1.500 Euro geschätzt.

Güglingen: Mit fast zwei Promille von der Unfallstelle geflüchtet

Beim Versuch rückwärts aus dem Hof von Gebäude Nummer eins der Heilbronner Straße in Güglingen auf dieselbe einzufahren, kollidierte der Fahrer eines VW Passat mit einem gegenüber der Einfahrt abgestellten Renault Laguna. Im weiteren Verlauf seiner Fahrt am Samstagabend, gegen 23.30 Uhr, touchierte der Passatfahrer in der Straße Stadtgraben mit einem Citroen Berlingo. Anschließend fuhr der Mann in Schlangenlinien in Richtung Kleingartacher Straße und kollidierte hierbei fast mit einem Fußgänger. Daraufhin entfernte sich der Fahrer unerlaubt in Richtung Maulbronner Straße von der Unfallstelle. Ungefähr eine Stunde später kam der mutmaßliche Fahrer zur Unfallstelle in die Heilbronner Straße zurück. Aufgrund des Unfalls sollte dem Mann eine Blutprobe entnommen werden. Im Behandlungszimmer einer Notfallpraxis in Brackenheim fing der Beschuldigte unvermittelt an zu randalieren und ließ sich in der Folge auch nicht mehr beruhigen. Schlussendlich musste er in eine psychatrische Klinik eingewiesen werden. Auf der Fahrt dorthin kam es zu weiteren Widerstandshandlungen. Zwei Polizeibeamte wurden hierbei leicht verletzt. Ein durchgeführter Atemalkohotest ergab einen Wert von 1,9 Promillen. Bei den Unfällen entstanden Sachschäden in Höhe von knapp 8.000 Euro.

Bad Friedrichshall/Neckarsulm: Zu langsam für die Polizei

Weil der Fahrer eines Pkws am Montagmorgen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, wurde diesem deutlich gemacht, an einer Bushaltestelle an der B27 bei Neckarsulm anzuhalten. Der 25-Jährige hielt jedoch nicht an. Stattdessen fuhr er gegen 2.35 Uhr auf das Gelände einer nahegelegenen Tankstelle und stellte dort seinen Wagen ab. Anschließend versuchte der Mann zu Fuß zu flüchten. In der Erzberger Straße in Neckarsulm konnte er schließlich im Hinterhof eines Gebäudes angehalten und vorläufig festgenommen werden. Den Polizisten gelang es zuvor dem Flüchtenden fußläufig zu folgen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von circa 0,8 Promille. Ein Drogenvortest zeigte sich positiv auf den Konsum von Cannabisprodukten. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit Anzeigen rechnen.

Gundelsheim: Katze aus Güllegrube gerettet

Eine kleine Katze in einer Güllegrube zwischen Bachenau und Obergriesheim wurde der Polizei am Samstagabend aus Gundelsheim gemeldet. Mehrere hochgewachsene Büsche und Sträucher an der Güllegrube entlang der Kreisstraße hatten dem kleinen Streuner offenbar als Einstiegshilfe gedient. Alleine heraus kam das Tier nicht mehr. Der Tierrettung Unterland gelang es mithilfe der Feuerwehr Bad Friedrichshall die circa halbjährige graue Katze zu retten. Sie wurde in ein Tierheim gebracht.

Bad Friedrichshall-Plattenwald: Polizeibeamter leicht verletzt

Bei Widerstandshandlungen nach privaten Streitigkeiten in der Flemingstraße in Bad Friedrichshall-Plattenwald, wurde in der Nacht zum Sonntag ein eingesetzter Polizeibeamter leicht verletzt. Die zunehmende Aggressivität eines dort angetroffenen 38-Jährigen veranlasste die Polizeistreife diesen in Gewahrsam zu nehmen. Hierbei wehrte sich der Beschuldigte derart, dass ein Polizeibeamter mehrere Schürfwunden davontrug. Möglicherweise kommen auf den Mann noch mehrere Strafanzeigen aufgrund seines Verhaltens in der Wohnung vor dem Eintreffen der Polizei zu.

Cleversulzbach: Spektakulärer Unfall endet glimpflich

Weil der Fahrer eines Kia zwischen Eberstadt und Cleversulzbach offenbar einem Reh ausweichen musste, verlor dieser vor einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über sein Auto. Der Kia kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke, überschlug sich und stürzte hierbei eine Böschung hinter der Leitplanke hinunter. Erst ein Baum konnte einen weiteren Absturz am Samstagabend, gegen 21.50 Uhr, verhindern. Am Pkw Kia entstand hierbei Totalschaden. Beim 21-jährigen Fahrer konnten Hinweise auf Drogenkonsum festgestellt werden. Dem Leichtverletzten sollte in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen werden. Wie sich hierbei herausstellte, saß der junge Mann bei seinem Unfall nicht alleine im Fahrzeug. Zwei weitere junge Männer wurden, kurze Zeit vor Eintreffen der Polizei, in die Notaufnahme des Krankenhauses eingeliefert. Nach der erfolgten Blutentnahme wurde der Führerschein des 21-Jährigen sichergestellt. Wegen einer weiteren Fahrt unter Betäubungsmittelbeeinflussung hätte der junge Fahrer diesen in den kommenden Tagen sowieso abgeben müssen.

Weinsberg: Dachziegel einer Hütte am Wein- und Rosenrundweg Weibertreu mutwillig zerstört

Einen Sturmschaden schließt die Polizei an einer Hütte des Wein- und Rosenrundwegs bei der Burg Weibertreu in Weinsberg aus. Offenbar mutwillig haben Unbekannte Dachziegel von der Hütte abgedeckt und diese anschließend zerstört. Als mögliche Tatzeit kommt die Nacht zum Sonntag in Frage. Ein Zeuge, der täglich die Route läuft, hatte den Schaden entdeckt und er Polizei gemeldet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg entgegengenommen.

Löwenstein: Schwerverletzter Motorradfahrer war ohne Zulassung und Führerschein unterwegs

Mit schweren Verletzungen musste ein 19-Jähriger am Sonntagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, in ein Krankenhaus gebracht werden. Offenbar war der junge Fahrer gegen 13.17 Uhr mit seinem Krad in der Linkskurve bei der Löwensteiner Platte gestürzt. Nach bisherigen Ermittlungen wurde das verunfallte Motorrad, möglicherweise eine Kawasaki ZX-R6, von einem Freund des Verunfallten auf den Parkplatz bei der Aussichtsplattform geschoben. Das Motorrad hatte einen selbst aufgeklebten Zulassungsstempel und ebenso eine selbst aufgeklebte Prüfplakette auf dem Kennzeichen. Lichttechnische Einrichtungen hatte das Motorrad keine. Gegenüber der Polizei gaben der Unfallverursacher und sein Begleiter an, dass das verunfallte Motorrad bereits abgeschleppt worden sei. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen die sich auf der Löwensteiner Platte befanden und sowohl das Unfallgeschehen, als auch das nachträgliche Verbringen des Krads auf die Platte beobachten konnten. Diese werden darum gebeten, sich bei der Polizei in Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden. Auf den Fahrer kommt eine weitere Anzeige zu. Er war nicht im Besitz einer für die Kawasaki notwendigen Fahrerlaubnis.

Beilstein: Unbekannte beschmutzen mehrere Geschäfte und einen Bus in Beilstein

Einen Bus der Linie 460 und mehrere Geschäfte, sowie öffentliche Einrichtungen in Beilstein, wurden in der Nacht zum Sonntag durch unbekannte Jugendliche mit Schriftzügen versehen. Wie ein Zeuge bislang berichten konnte, war eine fünfköpfige Jugendgruppe gegen 0.30 Uhr am Sonntagmorgen am Busbahnhof in Beilstein unterwegs. Zwei aus dieser Gruppe machten sich mit Spraydosen am Bus zu schaffen. Einer der beiden trug eine weiße Jacke mit einem auffallenden schwarzen Dreieck auf dem Rücken. Der zweite hatte eine grau Kappe auffallend ins Gesicht gezogen. Die Schriftzüge ähneln sich beziehungsweise sind gleich einer Serie von Farbschmierereien in den vergangenen Tagen und Wochen in Bussen und entlang der Strecke von Marbach in Richtung Beilstein. Der Polizeiposten Ilsfeld hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die zu den Farbschmierereien in der Nacht zum Sonntag sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07062 915550 zu melden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau festgelegt werden.

Weinsberg: Gegen Betonwand gefahren

Aus ungeklärten Gründen ist eine Person am frühen Samstagmorgen mit ihrem PKW bei Weinsberg von der Fahrbahn abgekommen. Der bislang Unbekannte war gegen 3.30 Uhr mit seinem Audi A3 auf der B39 in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs, als dieser kurz vor dem dortigen Tunnel rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Betonwand prallte. Daraufhin fuhr der PKW die Betonwand hoch und riss dabei mehrere an der Wand angebrachte Leitpfosten ab. Anstatt nach dem Unfall die Polizei zu rufen, fuhr der Unbekannte mit seinem völlig beschädigten Audi weiter in Richtung Heilbronn. Da ein Rad des PKW dabei nur noch auf der Felge fuhr, hinterließ diese Kratzspuren auf der Fahrbahn. Der Verunfallte stellte seinen PKW auf dem Parkplatz gegenüber des Wartbergs ab und machte sich aus dem Staub. Zeugen des Vorfalls, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 1042500 zu melden.

A81 / Möckmühl: Aquaplaningunfall auf der Autobahn

Rund 26.000 Euro Sachschaden und eine verletzte Person ist das Resultat eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag auf der Autobahn 81 bei Möckmühl. Ein 50-Jähriger war gegen 16.30 Uhr mit seinem Porsche Boxster in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Hierbei geriet der Sportwagen vermutlich aufgrund der Witterung nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr unkontrolliert über den Grünstreifen in Richtung des angrenzenden Waldes. Hierbei wurde mehrere Bäume umgerissen. Schlussendlich kam das Fahrzeug quer zur Fahrtrichtung im Grünstreifen zum Stehen. Durch den Unfall wurde der 50-Jährige leicht verletzt und musste im Krankenhaus versorgt werden. An dem Porsche entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

Leingarten: Alkoholisiert gefahren und Unfall verursacht

Am Freitagabend verursachte eine betrunkene 20-Jähirige mit ihrem Pkw einen Verkehrsunfall bei Leingarten. Gegen 22.15 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Mercedes die Bundesstraße 293. Hierbei kam sie mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine bepflanzte Verkehrsinsel, querte die Gegenfahrbahn und prallte mit der Leitplanke zusammen. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam der Verdacht auf, dass die 20-Jährige alkoholisiert war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab knapp ein Promille. Daraufhin ging es für die Fahrerin zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Zudem musste die Frau in der Nacht noch ihren Führerschein abgeben.

