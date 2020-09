Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.09.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim-Distelhausen: Lkw von der Fahrbahn abgekommen

Ein Lkw ist am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 290 bei Tauberbischofsheim von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 13.45 Uhr geriet der 65-Jährige mit seinem Lkw aus bislang ungeklärten Ursachen nach links von der Fahrbahn ab, überquerte die Gegenfahrbahn und fuhr in den Grünstreifen. Von dort aus versuchte er seinen Lkw wieder auf die Straße zu lenken, touchierte jedoch Verkehrsschilder Leitpfosten und eine Verkehrsinsel. Durch den Unfall wurde der Lkw-Fahrer leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

A81 / Ahorn / Boxberg: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter verursachte am Sonntag mit seinem Fahrzeug einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Ahorn und Boxberg und flüchtete im Anschluss. Der Unfallverursacher kam vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Hierdurch wurden circa acht Meter der Leitplanke beschädigt. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim, Telefon 09341 60040, zu melden.

A81 / Großrinderfeld: Berauscht Auto gefahren

Ein 28-jähriger Autofahrer steht im Verdacht am Sonntagnachmittag unter dem Einfluss von Drogen ein Kraftfahrzeug auf der Autobahn 81 geführt zu haben. Gegen 14.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Mann mit seinem Ford. Während der Verkehrskontrolle kam der Verdacht einer aktuellen Beeinflussung durch Drogen auf. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte die Vermutung und verlief positiv. Der 28-Jährige musste daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Beifahrer konnte nicht für den 28-Jährigen als Fahrer einspringen. Auch er stand unter dem Einfluss von Drogen. Somit war die Fahrt endgültig beendet.

Mondfeld: In den Gegenverkehr geraten - Hoher Sachschaden

Am Sonntagnachmittag geriet ein 42-Jähriger mit seinem VW in Wertheim in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Fahrzeug. Gegen 15 Uhr befuhr der Mann mit seinem VW Tiguan die Nibelungenstraße in Richtung Wertheim. Dabei kam er mit seinem Wagen zu weit nach links und prallte mit dem entgegenkommenden VW Golf zusammen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

Sonderriet: Absperrmaterial von Baustelle entfernt

Unbekannte entfernten in der Nacht auf Samstag mehrere Warnbaken in der Ortsdurchfahrt von Sonderriet. Das Absperrmaterial ist an sämtlichen Kanalschächten der Wildbachstraße aufgestellt, da diese erneuert werden. Die Täter stellten an mindesten sechs offenen Kanalschächten jeweils drei absichernde Warnbaken weg. Dadurch waren die Löcher in der Straße frei gelegt. Nun sucht die Polizei nach den Verursachern. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder diese beobachten konnten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Bad Mergentheim: Einbruch in Schuppen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen am zwischen Mittwoch und Samstag in zwei Geräteschuppen in Bad Mergentheim ein. Die Täter begaben sich in diesem Zeitraum zu den Schuppen im Dainbacher weg und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Aus den beiden Geräteschuppen entwendeten diese neben Werkzeugen und Gartenmaschinen diverse Gegenstände. Zeugen, die Angaben zu den beiden Einbrüchen machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim / Wertheim: Raser unterwegs

Am vergangenen Wochenende wurden an unterschiedlichen Stellen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Im Bereich der Bundesstraße 290 bei Bad Mergentheim war am Freitagvormittag ein 27-Jähriger zu schnell unterwegs. An der Stelle zwischen Herbsthausen und Bad Mergentheim fuhr der Mann mit seinem VW mit 147 km/h bei erlaubten 100 km/h. Die Geschwindigkeitsüberschreitung in Höhe von 47 km/h hat zur Folge, dass der 27-Jährige mit einem Bußgeld, Punkten im Fahreignungsregister und einem Fahrverbot rechnen muss. Ein weiterer Fahrer war im Bereich Wertheim unterwegs. Bei erlaubten 70 km/h fuhr der Mann mit seinem Wagen 111 km/h. Nun kommt auf den Mann ebenfalls ein Bußgeld, Punkte im Fahreignungsregister und ein Fahrverbot zu.

