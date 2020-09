Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.09.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neudenau: Unfallbeteiligter geflüchtet - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall zweier Pkw am Sonntagabend auf der Landstraße bei Neudenau, floh einer der Unfallbeteiligten. Gegen 18 Uhr befuhr ein 66-Jähriger mit seinem VW Beetle die Landstraße zwischen Untergriesheim und Neudenau. In einer Rechtskurve kam dem Mann ein Auto entgegen, welches scheinbar zu weit links fuhr und in der Folge den VW an der linken Fahrzeugseite touchierte. Anschließend fuhr das Fahrzeug weiter ohne anzuhalten. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zu dem anderen Unfallfahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Binau: Toiletten beschädigt und verschmutzt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten und verschmutzten in der Nacht auf Sonntag die Toiletten eines Campingplatzes in Binau. Zwischen 20 Uhr und 8 Uhr machten sich die Täter an den Toiletten des Platzes in der Neckarstraße zu schaffen. Sie Randalierten in der sanitären Anlage und verschmutzten diese. Hierbei verursachten sie Sachschaden in Höhe von mindesten 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Mosbach: Einbruch in Geschäftsräume - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Samstag drang ein Einbrecher in die Räume eines Geschäfts in Mosbach ein. Zwischen 18 Uhr und 10 Uhr begab sich der Täter zu dem Laden in der Hauptstraße und öffnete unter Anwendung von Gewalt die Tür zu dem Geschäft. Anschließend betrat er das Gebäude. Was der Täter entwendete ist momentan noch unklar. Nun sucht die Polizei nach dem Einbrecher und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall und dem Täter machen können, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mosbach-Neckarelz: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Unbekannte versuchten im Zeitraum von Freitag auf Samstag in die Kellerräume einer Metzgerei in Mosbach-Neckarelz einzusteigen. Die Täter begaben sich zwischen 20 Uhr und 16.30 Uhr in die Martin-Luther-Straße und versuchten gewaltsam in den dortigen Keller einzudringen. Den Einbrecher misslang jedoch dieser Versuch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Ereignis machen können, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Buchen: Kraftradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Kraftradfahrer wurde am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Buchen verletzte. Gegen 20.30 Uhr befuhr der 16-Jährige mit seinem Kleinkraftrad die Rinschheimer Straße hinter dem Seat eines 21-Jährigen. Hierbei erkannte er vermutlich zu spät, dass dieser bremste und fuhr auf dessen Heck auf. Durch den Aufprall kam der Jugendliche zu Fall und wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von circa 4.500 Euro.

Schloßau / Kailbach: Kraftrad gegen Wildschwein - Eine Person verletzt

Ein 48-Jähriger wurde am Freitagmorgen bei einem Wildunfall zwischen Schloßau und Kailbach verletzt. Gegen 8 Uhr war der Mann mit seinem Motorrad auf der Landstraße unterwegs, als ein Wildschwein von rechts die Fahrbahn querte. Der Motorradfahrer versuchte noch abzubremsen und auszuweichen, was den Zusammenprall mit dem Wild nicht verhinderte. Durch die Kollision kam der 48-Jährige zu Fall. Durch den Sturz wurde er verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Das Wildschwein verendete noch an der Unfallstelle. Durch den Wildunfall entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro.

Unterscharzach / Aglasterhausen: Täter ermittelt

Zwischen dem 24. August und dem 1. September wurden im Bereich Unterschwarzach und Aglasterhausen mehrere Straftaten begangen, bei denen nun die Täter ermittelt wurden. Die Verantwortlichen diverser Vorfälle, darunter unter anderem Graffiti-Schmierereien, Diebstähle und Sachbeschädigungen, sind nach aktuellem Ermittlungsstand ein 13-Jähriger und ein 22-Jähriger. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Walldürn: Pkw-Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter schlitzte am vergangenen Wochenende mehrere Reifen eines Autos in Walldürn auf. Vermutlich machte sich der Täter am Samstagabend an dem Fahrzeug, welches in der Hauptstraße abgestellt war, zu schaffen. Der Besitzer bemerkte den Schaden gegen 22.45 Uhr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können oder die Tat beobachten konnten, werden gebeten, sich beim polizeiposten Walldürn, Telefon 06282 926660, zu melden.

Buchen: Taschendiebstahl in Freizeitpark - Zeugen gesucht

Bereits am 31. August entwendete ein Taschendieb in Buchen ein Smartphone aus einer Handtasche. Die 39-Jährigen befand sich zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr in dem Freizeitpark in der Straße "Am Schrankenberg". In diesem Zeitraum entwendete der Täter das Smartphone aus der Tasche der Frau. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

