Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Widerstand geleistet

Baden-Baden (ots)

Unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte muss sich seit Mittwochmorgen eine 31-jährige Frau verantworten. Sie war gegen 10 Uhr städtischen Bediensteten aufgefallen, als diese in der Gemeinschaftsunterkunft in der "Westliche Industriestraße" in anderer Sache tätig waren. Die Frau, die dort weder wohnhaft ist noch sich dort aufhalten durfte, schloss sich bei Erkennen der Mitarbeiter zunächst in eine Toilette ein. Im Zuge der Personalienfeststellung durch hinzugerufene Beamte des Polizeipostens Baden-Baden-Oos wurde die Frau immer aggressiver. Sie versuchte sich dabei den polizeilichen Maßnahmen durch Kratzen und Treten zu widersetzen, wodurch ein Beamter verletzte wurde.

