Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.09.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Zapfschlauch von Tankstelle abgerissen und versucht zu reparieren

Bereits am 1. September vergaß ein Mann in Mosbach beim Betanken seines Autos die Zapfpistole zu entfernen und fuhr los. Gegen 1.45 Uhr befuhr der Mann mit seinem weißen VW Golf das Gelände der Tankstell in der Industriestraße und stellte seinen Wagen neben einer Zapfsäule ab. Nach dem Tanken vergaß der Mann vermutlich den Zapfschlauch wieder zu entfernen und fuhr los. Hierbei beschädigte er den Zapfschlauch und die Zapfpistole. Der Fahrer bemerkte den Unfall und versuchte im Anschluss die Beschädigungen zu reparieren. Nach circa 15 Minuten gab er auf und flüchtete von der Unfallstelle ohne den Besitzer der Tankstelle oder die Polizei zu informieren. Durch den Unfall entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Neckarzimmern: Pkw-Scheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter schlug in der Nacht auf Dienstag eine Autoscheibe in Neckarzimmern ein. Zwischen 0.30 Uhr und 2 Uhr zertrümmerte der Täter die linke hintere Scheibe des in der Hauptstraße abgestellten VW. Hierfür wurde vermutlich eine Weinflasche verwendet. Ob etwas aus dem Pkw entwendet wurde ist bislang unklar. Nun sucht die Polizei nach Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Neuenkrichen: Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine umgekippt

Am Montagmorgen wurde ein Mann bei einem Unfall bei Neuenkirchen mit einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine verletzt. Der 18-Jährige war mit dem Fahrzeug auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen dem Leidenharterhof und Neckarkatzenbach unterwegs. Hierbei kam die Arbeitsmaschine aus ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kippte zur Seite nach links um. Dadurch wurde der 18-Jährige leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

