POL-OE: Einbruch in Getränkehandel

Finnentrop (ots)

In der Nacht von Mittwoch (17. Juni, 21 Uhr) auf Donnerstag (18. Juni, 7.30 Uhr) haben bisher unbekannte Täter sich durch Aufhebeln einer Metalltür Zugang zu den Lager- und Geschäftsräumen eines Getränkehandels in der Esloher Straße in Fretter verschafft. Sie entwendeten aus den dortigen Auslagen mehrere Schachteln Zigaretten, mehrere Päckchen Tabak und mehrere Flaschen mit Spirituosen sowie Bargeld. Der Beutewert liegt im dreistelligen Bereich. Ebenfalls entstand ein Sachschaden an der Tür. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

