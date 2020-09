Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kleinkraftrad fährt in Arnsberg-Neheim gegen eine Hauswand

Arnsberg-Neheim (ots)

Ein 50jähriger Mann aus Arnsberg befuhr am Freitag, 11.09.2020 gegen 18:15 Uhr, mit seinem Kleinkraftrad die Lange Wende in Richtung Innenstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in Höhe der Hausnummer 59 gegen eine Hauswand. Das Kleinkraftrad kam zu Fall und der Fahrer, sowie seine 38jährige Sozia wurden bei dem Sturz verletzt. Beide Beteiligten standen erheblich unter Alkoholeinfluss und der Fahrer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. (Wie)

