Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Brand konnte schnell gelöscht werden.

Lippe (ots)

Dienstagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu dem Brand eines Fahrzeugs in der Hohenborner Straße alarmiert. Gegen 22:40 Uhr brannte es im vorderen Bereich eines unter einem Carport geparkten BMWs. Der Carport grenzt an eine Scheune. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr entstand lediglich Sachschaden an dem Auto. Ein bislang Unbekannter hatte Papierkartonage angesteckt, um das Feuer zu legen. Ihre Hinweise zu der Brandstiftung richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 1 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell